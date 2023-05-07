Ночью 7 мая по Украине была совершена массированная атака. О взрывах поздним вечером сообщали в Днепре и Сумской области, а ночью - в Николаеве, Одессе и Киеве.

Над Днепропетровской областью и Киевом, как позже стало известно, были сбиты дроны. Над столицей БПЛА был разведывательного типа, а над Синельниково - "Шахед".

В 00:24 сообщалось о взрывах в Николаеве. Губернатор Виталий Ким писал о двух прилётах. Спустя двадцать минут власти сообщили о третьем взрыве в Николаеве.

На утро в ОК "Юг" подтвердили ракетный прилет по промышленному предприятию.. Сообщают, что удар наносился ракетой Х-22. Пострадавших после удара нет, добавила спикер командования Наталья Гуменюк.

В 00:28 местные паблики писали о взрывах в Одессе. Спустя полчаса раздался еще один.

При этом в оперкомандовании "Юг" вечером заявляли о максимально высоком уровне ракетной опасности, поскольку свою корабельную группировку в Черном море враг пополнил надводными ракетоносителями.

Суммарный залп "Калибров" составлял до 32 ракет.

Война в Украине продолжается уже 438-й день. Мы следим за последними новостями 7 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 437-го дня войны. В Нижегородской области РФ был взорван автомобиль с известным российским писателем, поддерживающим войну против Украины, Захаром Прилепиным. "Институт изучения войны" пишет, что российские войска продвинулись на северо-западе Бахмута. Пригожин призвал Шойгу с 10 мая передать позиции "Вагнера" в городе подразделению "Ахмат" Рамзана Кадырова. РФ заявила об ударе украинскими баллистическими ракетами по Крыму. А Воздушные силы Украины официально подтвердили сбитие над Киевом гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

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