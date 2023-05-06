"Власти" Крыма заявили, что над полуостровом силами российской ПВО были сбиты две украинские баллистические ракеты.

Сперва "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил об уничтожении первой ракеты, выпущенной, по его словам, украинским ОТРК "Гром-2".

А вскоре после этого советник "главы Крыма" Олег Крючков заявил, что над Крымом была сбита и вторая баллистическая ракета, также выпущенная из оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром".

Ранее Telegram-каналы сообщали о взрывах и работе ПВО в районе Севастополя.

Также было опубликовано видео, на котором, по утверждению "властей", - воронка от падения обломков одной из ракет.

Отметим, что Украина использование "Грома" официально ни разу не подтверждала.

Напомним, 29 апреля в Севастополе заявили об ударе беспилотника по нефтебазе. Возник пожар на площади 1 000 квадратных метров. Сообщалось, что загорелось восемь резервуаров, четыре из которых были уничтожены до основания.

В Генштабе ВСУ прокомментировали атаку на нефтебазу в Севастополе, сообщив об уничтожении 10 резервуаров с нефтепродуктами, общей емкостью около 40 тысяч тонн.

Война в Украине продолжается уже 437-й день. Мы следим за последними новостями 6 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 436-го дня войны.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Анализ военно-политической ситуации — в блоге Олеси Медведевой.