В субботу, 6 мая, в Украине идет уже 437-й день войны с РФ.

Подробнее о том, что происходило вчера, читайте в итогах за 5 мая: уйдет ли "Вагнер" из Бахмута, почему сбили "Байрактар" над Киевом, РФ начала эвакуацию на юге Украины.

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5 мая: последние новости

08.44 Крымские паблики пишут о взрывах в Джанкое.

Советник "главы Крыма" Олег Крючков сообщил, что сработала ПВО, жертв и разрушений нет.

08.38 Над Днепропетровской областью сбили с утра еще один беспилотник, сообщили власти региона. Это уже пятый по счету, начиная с ночи.

Утром в области объявляли воздушную тревогу.

08.26 Вчера Владимир Зеленский вернулся в Украину из своего турне по Северной Европе - это стало понятно по его встрече в Киеве с делегацией из Бахрейна.

МИД Бахрейна визит в Киев 5 мая подтвердил. При этом ведомство обращает внимание на те аспекты визита, которые не упоминала украинская сторона.

В Киеве министр Абдуллатиф бин Рашид Аз-Заяни призвал "к необходимости остановить войну в Украине" и "достичь политического решения конфликта мирными средствами, переговорами и дипломатическими средствами".

Также он подтвердил позицию Бахрейна о необходимости "начать серьезные переговоры между сторонами конфликта" (Украиной и Россией), а также "проявлять сдержанность и избегать эскалации".

Бахрейн в этом контексте поддержал три дипломатических формата - "усилия Его Святейшества Папы Ватикана, мирную инициативу президента Украины и недавние предложения, представленные Китайской Народной Республикой".

Отметим, что за несколько дней до визита в Киев глава МИД Бахрейна встречался с китайским и российским послами.

08.07 Главное из утренней сводки украинского Генштаба.

За прошедшие сутки было восемь ракетных и 49 авиационных ударов. ВСУ за сутки сбили пять "Шахидов".

Противник нанес авиаудары по Ивановке, Леоновке, Бучкам Черниговской области и Зноб-Трубчевской на Сумщине.

Отражено около 50 наземных атак российских войск.

Продолжаются бои в Бахмуте. Также шли атаки в направлении Григорьевки, Ивановского и Нью-Йорка.

К западу от Донецка шли наступательные действия в районе Авдеевки. Также шли атаки в районе Марьинки.