Сегодня, 5 мая, должна пройти встреча представителей Украины, России и Турции по продлению зернового коридора, который россияне угрожают остановить с 18 мая, если не будут выполнены их требования по разблокированию Западом экспорта российского продовольствия и удобрений.



Ситуация сложная, которая может оказаться серьезное влияние на дальнейший ход событий по войне в Украине и вокруг нее.



Отмечаем важные моменты.



1. По данным СМИ, предметом сегодняшних переговоров в том числе будет возобновление экспорта российского аммиака через Украину по аммиакопроводу Тольятти-Одесса. Это важный для России вопрос, так как основное сырье для производства аммиака – газ. И экспорт аммиака – это, по сути, экспорт газа, только с большей добавленной стоимостью. При том, что с экспортом собственно газа у РФ сейчас большие трудности. Вопрос по аммиаку уже обсуждался в ноябре прошлого года. И тогда Украина поставила условием возобновления прокачки аммиака обмен пленными по формуле "всех на всех", против чего выступила Россия (у РФ значительно больше пленных украинцев, чем у Украины пленных россиян).

По данным "Страны" позиция Киева на данный момент не изменилась – главным условием остается обмен по формуле "всех на всех". Но и РФ по-прежнему не хочет на это идти. Также не сняты и прочие требования России касательно отмены Западом санкций, которые ограничивают российский экспорт продовольствия и удобрений.



2. В отличие от прошлых переговоров по зерновой сделке, когда Турция выступала за ее продление без всяких условий, на этот раз Анкара официально признала обоснованность претензий РФ по поводу блокаду российского экспорта продовольствия и удобрений. А потому сейчас вероятность того, что сделку после 18 мая не продлят, в случае если не будут достигнуты договоренности по аммиаку и по разблокированию российского экспорта, гораздо выше, чем раньше.



3. Для Украины прекращение экспорта через порты – сильный удар по экономике, особенно с учетом введенных ЕС ограничений на импорт украинского зерна в страны восточной Европы. И ставит большой вопрос вообще о будущем аграрного сектора, особенно если война (и блокада портов) затянется и на следующий год.



4. Но и для Россия прекращение зерновой сделки несет довольно серьезные риски. Если сделка остановится 18 мая, это будет означать ликвидацию механизма трехстороннего украино-российско-турецкого контроля за прохождением судов в Украину и из Украины. При этом прохождение судов в украинские порты и обратно будет по-прежнему возможно по маршруту вдоль побережья Румынии и мимо русла Дуная – вдали от позиций российского флота. И никакого контроля за этими судами у РФ не будет. А значит на них можно будет провозить не только зерно, но и все что угодно.

Например – оружие. Что резко поменяет (в худшую для РФ сторону) весь расклад с поставками военной помощи Запада. Да, безусловно, будут проблемы с судовладельцами, которые могут не захотеть рисковать с походом в территориальные воды Украины, а также со страховыми компаниями. Но, если будет принято политическое решение странами Запада запустить судоходство, оно будет запущено. И тогда перед Россией встанет вопрос как этому воспрепятствовать. Топить гражданские корабли, нарвавшись на обвинения в пиратстве и дав повод для очень жестких санкций в отношении судоходства РФ? Нанести массированный удар по украинским портам разрушив инфраструктуру (но на это нужно потратить немало времени и много ракет из далеко не бесконечных запасов, сталкиваясь с противодействием украинской системы ПВО)? Тотально заминировать всю акваторию (неизвестно – есть ли такие технические возможности)?



5. Поэтому, с учетом существующих рисков для обеих сторон, есть определенный шанс, что по сделке договорятся. Плюс к тому есть и политический момент – 14 мая в Турции проходят президентские выборы и Эрдогану накануне не помешает большая дипломатическая победа.