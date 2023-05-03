Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия, похоже, не заинтересована в продлении сделки по черноморскому зерну, но Киев сосредоточился на поиске партнеров для выполнения зернового соглашения.

Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции в Хельсинки, сообщает The Guardian.

Срок действия зерновой сделки, заключенной при посредничестве Турции и ООН, истекает 18 мая.

В пятницу в Стамбуле состоится встреча заместителей министров обороны Украины, России и Турции для обсуждения сделки.

Россия заявила, что выйдет из сделки, если по-прежнему не сможет экспортировать собственную сельскохозяйственную продукцию, чему, как она утверждает, препятствуют санкции Запада в отношении смежных секторов, таких как банковское дело и страхование.

Ранее мы писали, что накануне агентство Reuters, ссылаясь на неназванного высокопоставленного украинского чиновника, сообщило, что переговоры о продлении "зерновой сделки" должны пройти 3 мая "с участием всех сторон" и при посредничестве ООН. Однако в МИД РФ заявили, что не получали информацию о какой-либо встрече по "зерновой сделке".

Тем временем сегодня в Минобороны Турции анонсировали трехстороннюю встречу по "зерновой сделке". Она должна состояться в пятницу, 5 мая.

Также "Страна" сообщала, что Россия отказалась согласовывать движение судов по зерновому коридору из украинских портов.