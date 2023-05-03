В пятницу, 5 мая, состоится встреча Украины, России и Турции по зерновой сделке, которую в РФ пока не собираются продлевать.

Об этом сообщает A Haber.

Издание со ссылкой на главу Минобороны Турции Хулуси Акара пишет, что встреча пройдет на уровне замминистров обороны в Стамбуле.

По его словам, стороны готовы продлить срок действия договоренностей.

В Украине и РФ пока данной встречи не подтверждали.

Напомним, в конце прошлой недели РФ пригрозила выйти из зерновой сделки 18 мая, если Запад не снимет санкции, которые блокируют российский экспорт продовольствия и удобрений.

СМИ писали, что переговоры по продлению зерновой сделки назначены на сегодня. После чего в МИД РФ заявили, что ничего не знают об этом.

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