Россия угрожает выйти из зерновой сделки. Кремль предупреждает, что не может гарантировать безопасность судов, перевозящих украинский экспорт, после 18 мая и что регистрация судов будет продолжаться только до этой даты.

Об этом пишет Politico со ссылкой на письмо России в Объединенный координационный комитет Черноморской зерновой инициативы.

"Это также выглядело как завуалированная угроза того, что российские военные могут начать нападения на коммерческие суда в Черном море после этой даты, больше не связанные правилами безопасного прохода, предусмотренными соглашением", - пишет издание.

Напомним, ранее зерновая сделка оказалась под угрозой из-за повторной блокировки инспекции судов российской стороной. С 10 апреля российская сторона в Совместном Координационном центре в Стамбуле в одностороннем порядке прекратила регистрацию судов, которые подают украинские порты для формирования инспекционного плана.

19 апреля в Турции договорились возобновить регистрацию украинских судов, через которую РФ блокировала зерновую сделку.