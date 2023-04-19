Министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что регистрация и инспекция украинских судов в Турции возобновлена.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Завершили встречу с Хулуси Акаром, Министром национальной обороны Турции. В повестке дня главный вопрос - разблокирование и обеспечение эффективного функционирования Черноморской зерновой инициативы. Пришли согласия по возобновлению регистрации и инспектированию судов, прибывающих под загрузку украинским зерном", - сообщил он.

Напомним, в понедельник Министерство инфраструктуры сообщало, что с 10 апреля российская сторона в Совместном Координационном центре в Стамбуле в одностороннем порядке прекратила регистрацию суден, которые подают украинские порты для формирования инспекционного плана и с тех пор она не инспектировала ни одного судна. Зерновая сделка была под угрозой.

Ранее сообщалось, что три страны - Польша, Венгрия и Словакия заблокировали экспорт зерна из Украины.

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