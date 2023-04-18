Молдавские фермеры потребовали ограничить импорт украинского зерна, заявив об угрозе банкротства в противном случае сельского хозяйства Молдовы.

С таким заявлением выступила молдавская ассоциация "Фермерская сила".

"Требуем от министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности срочно подключиться к переговорам компетентных органов стран Восточной Европы по вопросу кризиса цен на сельскохозяйственную продукцию и приложить все необходимые усилия, чтобы добиться выделения фермерам субсидий или временно ограничить импорт зерна и масличных культур в нашу страну в будущем сельскохозяйственном сезоне", - говорится в заявлении.

По словам молдавских аграриев падение цен на зерновые и масличные культуры поставил на грань банкротства тысячи мелких и средних фермеров, которые ранее пострадали от засухи и экономического кризиса, "не получив никакой государственной поддержки".

Они предупредили, что протестные настроения среди молдавских фермеров достигли "максимального уровня".

В министерстве на запрос "Радио Свобода" ответили, что не планируют вводить ограничения против украинской агропродукции по образцу Польши, Венгрии и Словакии. Что касается компенсаций ЕС, то Молдова не может претендовать на них, потому что еще не является его членом.

Напомним, ранее запрет на импорт украинского зерна был введен Польшей. Введенный вчера запрет на импорт украинского зерна в Польшу касается и его транзита в третьи страны.

Позже в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины осудили решение Польши о запрете ввоза украинского зерна. В ведомстве отметили, что решения Польши противоречат договоренностям.

После чего временный запрет на импорт украинского зерна, масличных культур и ряда других сельхозпродуктов также ввела Венгрия и Словакия. Кроме того, обсуждается эта идея и в Румынии.

В связи с этим голосование в Еврокомиссии о продлении режима беспошлинной торговли между Украиной и ЕС решили перенести на следующую неделю, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на дипломата председательствующей в ЕС Швеции.

"ЕК нужно больше времени, чтобы подготовить меры и найти решение для заинтересованных стран (Польши, Словакии, Венгрии, Болгарии, Румынии). План таков: мы будем голосовать на следующей неделе. Таким образом, у Комиссии будет время для поиска решения", - сообщил источник.