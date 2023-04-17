Введенные Венгрией, Польшей и Словакией ограничения по поставкам украинской сельхозпродукции в целом ставят под угрозу продление соглашения о беспошлинной торговле между Украиной и ЕС.

Об это мсообщает RMF FM со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата.

До среды еще есть время для переговоров, к этой дате Еврокомиссия должна разработать какое-то предложение, чтобы "предотвратить ухудшение ситуации и не делать ее еще более неловкой". Пока такое решение не предложено.

Напомним, на этой неделе представители стран-членов Европейского Союза в Брюсселе обсудят решение Польши и Венгрии запретить импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины.

Как сообщала "Страна", Польша, Венгрия и Словакия официально запретили импорт украинского зерна и других разных продуктов, ответив на протесты местных фермеров, недовольных демпинговой ценой из Украины, которая делает не конкурентной местную продукцию.

И, судя по всему, скоро такие же решения могут последовать от других стран, через которые украинское зерно везут в Европу или на перевалку в порты. Об этом говорят в Румынии и Болгарии.

Мы подробно рассказывали об этом в отельном материале.