Зерновая сделка оказалась под угрозой из-за повторной блокировки инспекции суден российской стороной.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.

Как сообщается, с 10 апреля российская сторона в Совместном Координационном центре в Стамбуле в одностороннем порядке прекратила регистрацию суден, которые подают украинские порты для формирования инспекционного плана.

С тех пор она не инспектировала ни одного судна.

"Это ставит под угрозу функционирование зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

Ранее три страны - Польша, Венгрия и Словакия заблокировали экспорт зерна из Украины.

"Страна" подробно анализировала, чем грозит Украине запрет на импорт зерна в страны Восточной Европы.

По данным СМИ, Евросоюз хочет вернуть пошлины на украинское зерно.

Тем временем война в Украине продолжается уже 418-й день. Мы следим за новостями 17 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 417-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут, на Лиманском и Авдеевском направлениях. Россияне обстреливали Сумскую и Черниговскую область, Снегиревку в Николаевской области, Камышеваху - в Запорожской. Также вчера прошел крупный обмен пленными. Украина вернула домой 130 бойцов.

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