Власти Болгарии по примеру Венгрии и Польши обсуждают идею запрета на импорт зерна из Украины.

Об этом заявил министр сельского хозяйства правительства страны Явор Гечев в эфире "Болгарского национального радио".

"Необходимо защитить болгарские интересы, более того, когда два государства реагируют таким образом, а мы этого не сделаем, то количество украинского зерна на нашей территории увеличится", - сказал Гечев.

Министр добавил, что ждет докладов о юридической составляющей запретов, введенных Венгрией и Польшей. Дальше будут консультации с министерством экономики, и только после этого - решение.

Напомним, накануне правительство Польши приняло решение запретить ввоз зерна и десятков других видов продовольствия в страну из Украины. Под запрет попали продукты как растительного, так и животного происхождения. Вслед за Варшавой такое решение приняли и в Венгрии.

В ответ на решение Варшавы в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины обвинили Польшу в нарушении договора по импорту зерна.

А сегодня министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда заявил, что введенный запрет на импорт украинского зерна касается и его транзита в третьи страны.