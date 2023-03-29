Польша призвала ЕС ограничить количество украинского зерна, поступающего на европейский рынок. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий на фоне протестов фермеров по поводу влияния импорта на цену польского зерна.

Его слова приводит издание The Guardian.

Моравецкий сказал, что договорился с лидерами нескольких стран, граничащих с Украиной, о том, чтобы написать президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо с требованием принять меры.

"Мы требуем использовать все инструменты регулирования, которые ограничат или заблокируют ввоз украинского зерна в Польшу: квоты, тарифы", - сказал Моравецкий на пресс-конференции.

Как напомнила газета, Украина, один из крупнейших в мире экспортеров зерна, была вынуждена искать альтернативные маршруты доставки через Польшу и Румынию после того, как ее черноморские порты были заблокированы после вторжения России. Но узкие места в логистике привели к тому, что большое количество украинского зерна, которое дешевле, чем зерно, произведенное в ЕС, оказалось в странах Центральной Европы.

Приток украинского зерна нанес ущерб ценам и продажам местных фермеров и стал серьезной головной болью для правящей польской националистической партии "Право и справедливость" (ПиС) в год выборов, пишет издание.

В середине марта Россия согласовала продление своей части зерновой сделки на 60 дней.

Между тем на днях СБУ ликвидировала в Госпродпотребслужбе Одесской области коррупционную схему, связанную с зерновой сделкой.