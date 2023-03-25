Состоялся телефонный разговор президентов Турции и России Тайипа Реджепа Эрдогана и Владимира Путина.

В Кремле сообщают, что турецкий лидер "позитивно оценил согласие РФ продлить на 60 дней срок действия стамбульских договоренностей по продовольствию". Кроме того, по версии Кремля, Эрдоган высказал "понимание принципиального настроя Москвы добиться полного выполнения договоренностей по устранению барьеров для сельхозпродукции из РФ".

А вот как информирует о беседе Twitter офиса Эрдогана: "В телефонном разговоре речь шла о шагах по укреплению турецко-российских отношений, а также о последних событиях в российско-украинской войне. Президент Эрдоган поблагодарил президента Путина за его позитивную позицию в отношении продления Черноморской зерновой инициативы. Президент Эрдоган подчеркнул важность, которую Турция придает немедленному прекращению российско-украинских конфликтов путем переговоров".

Ранее в Турции заявили о продлении зерновой сделки на два месяца в то время, как в Украине утверждали о соглашении на 120 дней.

Напомним, президент Турции заявил о нейтралитете страны в военных конфликтах.