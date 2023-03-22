Анкара не станет принимать чью-либо сторону в военных конфликтах, в том числе в украинском.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире турецкого ТВ, сообщает CNN Turk.

"Хочу обратиться к нации. Турция не станет легко и просто принимать чью-либо сторону в военных конфликтах. Турция всегда будет выступать за мир, защищать его, делать шаги для укрепления глобального мира. Собственно, наша задача в российско-украинском конфликте заключается именно в этом", - сказал Эрдоган.

Он добавил, что в настоящее время Турция сама производит все необходимое ей вооружение и в случае возможного военного конфликта может полностью себя обеспечивать.

Ранее мы писали, что, по данным Bloomberg, Россия успешно обходит санкции Евросоюза и G7, чтобы покупать электронику, необходимую для производства оружия. Данные, полученные Bloomberg, показывают, что Турция, Сербия, ОАЭ и полдюжины других стран Восточной Европы и Центральной Азии помогли России восполнить дефицит.

Также "Страна" рассказывала, что Турция поставляла американскую электронику и запчасти для армии России вопреки санкциям США.