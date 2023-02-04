Турецкие компании экспортировали в Россию электронику, запчасти и другие товары американского производства вопреки санкциям США и в нарушение американского экспортного контроля.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

В публикации говорится, что некоторые из этих товаров необходимы для обеспечения вооруженных сил РФ.

"Турецкие компании в прошлом году экспортировали на десятки миллионов долларов машин, электроники, запчастей и других товаров, необходимых России для ее вооруженных сил", – пишет издание.

Сообщается, что по меньшей мере 13 турецких фирм экспортировали товаров на общую сумму 18,5 миллионов долларов.

Речь идет о пластмассе, резиновых изделиях и транспортных средствах. Их продали 10 российским компаниям, на которые США наложили санкции за их роль в нападении России на Украину.

Также турецкие фирмы отправили в Россию с марта по октябрь 2022 года лифты, электрогенераторы, печатные платы и другие товары производства США на сумму 15 млн долларов в нарушение американского экспортного контроля.

Ранее мы писали, что США сообщили Турции и ОАЭ, что готовность этих стран расширять сотрудничество с Россией помогает Кремлю обходить санкции и тем самым мешает сдерживать агрессию против Украины.

Также "Страна" сообщала, что Совет ЕС утвердил решение о включение обхода санкций в список уголовных преступлений. СМИ пишут, что это решение открывает путь к возможной конфискации активов российского бизнеса.