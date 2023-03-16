В Турции опасаются планов США сделать Черное море внутренним озером НАТО
США хотят превратить Черное море во "внутреннее озеро" стран Североатлантического Альянса.
Об этом пишет турецкая газета Cumhuriyet.
По мнению автора публикации, именно для этого США сделали Украину и Грузию партнерами НАТО и ведут речь о возможном их вступлении в Альянс.
"Тем самым США пытаются установить стратегическое превосходство над Россией и получить преимущество в глобальной битве за власть, удержав важную часть Евразии", - говорится в публикации.
Турция же считает, что нужно соблюдать гармонию и баланс, и что море принадлежит всем странам в равной мере, пишет издание.
Ранее мы сообщали, что в феврале США впервые с начала войны в Украине перебросили свой военный корабль к Черному морю. Эсминец USS Nitze, входящий в ударную группу авианосца George H.W. Bush, подошел ко входу в пролив Босфор и бросил якорь близ Стамбула.
Пройти непосредственно в Черное море флоту США не позволяет конвенция Монтре, согласно которой во время боевых действий проливы Босфор и Дарданеллы закрываются Турцией для военных кораблей, не приписанных к черноморским портам.
Также "Страна" рассказывала, что президент Владимир Зеленский ожидает вступления Украины в ЕС через два года, а в НАТО - после окончания войны.