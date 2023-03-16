США хотят превратить Черное море во "внутреннее озеро" стран Североатлантического Альянса.

Об этом пишет турецкая газета Cumhuriyet.

По мнению автора публикации, именно для этого США сделали Украину и Грузию партнерами НАТО и ведут речь о возможном их вступлении в Альянс.

"Тем самым США пытаются установить стратегическое превосходство над Россией и получить преимущество в глобальной битве за власть, удержав важную часть Евразии", - говорится в публикации.

Турция же считает, что нужно соблюдать гармонию и баланс, и что море принадлежит всем странам в равной мере, пишет издание.

Ранее мы сообщали, что в феврале США впервые с начала войны в Украине перебросили свой военный корабль к Черному морю. Эсминец USS Nitze, входящий в ударную группу авианосца George H.W. Bush, подошел ко входу в пролив Босфор и бросил якорь близ Стамбула.

Пройти непосредственно в Черное море флоту США не позволяет конвенция Монтре, согласно которой во время боевых действий проливы Босфор и Дарданеллы закрываются Турцией для военных кораблей, не приписанных к черноморским портам.

Также "Страна" рассказывала, что президент Владимир Зеленский ожидает вступления Украины в ЕС через два года, а в НАТО - после окончания войны.