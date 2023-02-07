США впервые с начала войны в Украине перебросили свой военный корабль к Черному морю. Эсминец USS Nitze, входящий в ударную группу авианосца George H.W. Bush, подошел ко входу в пролив Босфор и бросил якорь близ Стамбула.

Об этом сообщает USNI News со ссылкой данные слежения за судами и сообщения пресс-службы 6-го флота США.

Пройти непосредственно в Черное море флоту США не позволяет конвенция Монтре, согласно которой во время боевых действий проливы Босфор и Дарданеллы закрываются Турцией для военных кораблей, не приписанных к черноморским портам.

Тем не менее, находясь близ Стамбула, USS Nitze способен добить ракетами до Крыма, зоны боевых действий на Донбассе, а также южных российских регионов, включая Краснодарский край и Ростовскую область.

Тем временем также сообщается, что на юго-востоке Румынии проходят учения НАТО с боевыми стрельбами. В них принимают участие около 350 военнослужащих на 60 транспортных средствах.

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