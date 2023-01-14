Россия вывела не менее 10 кораблей Черноморского флота из Новороссийской военно-морской базы (Краснодарский край).

Об этом сообщает британская разведка.

По ее оценке, это может быть реакцией РФ на возможную атаку по базе, которую Москва могла идентифицировать.

"Маловероятно, что развертывание означает подготовку к необычным ударам крылатых ракет морского базирования. Маловероятно, что флот готовится к морским десантным операциям. ЧФ в значительной степени по-прежнему сосредоточен на предполагаемых угрозах со стороны Украины и продолжает отдавать приоритет силовой защите, а не наступательным или патрульным операциям", - заявляют эксперты.

Ранее в ВСУ сообщали, что, по состоянию на 12 января, на боевом дежурстве в Черном и Азовском морях находились по два российских корабля. Среди них не было носителей крылатых ракет "Калибр".

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