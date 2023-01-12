По данным на четверг, 12 января, на боевом дежурстве в Черном и Азовском морях находятся по два российских корабля. Среди них нет носителей крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

В Средиземном море российские войска удерживают девять кораблей, пять из них являются носителями ракет "Калибр" общим залпом 72 ракеты.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря", - заявили Военно-морские силы ВСУ.

Напомним, утром в ВСУ заявляли, что российские войска, вероятно, могут готовиться к новому массированному обстрелу Украины. Она считает, что следующая атака россиян может быть смешанного типа.

Также сообщалось, что на днях Генштаб ВСУ сообщал, что есть опасность нанесения ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на всей территории Украины.

Кроме того, сегодня также сообщалось, что Россия вывела в Черное море подлодку с "Калибрами".