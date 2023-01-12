На дежурстве в Черное море находится российская подлодка с "Калибрами", на которой четыре ракеты, а также два корабля.

Об этом заявила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Зафиксирована одна подлодка, снаряженная четырьмя "Калибрами" на боевом дежурстве в Черном море сейчас. И два корабля из группировки, которые, скорее всего, собирают надводную обстановку и освещают ее. Вероятно, именно из них запускались те БПЛА для разведки оперативно-тактического уровня, которые в течение двух суток мы сбиваем", - рассказала Гуменюк.

Она заявила, что за последние дни в Николаевской области сбили два вражеских беспилотника и один - в Одесской.

"Это говорит о повышении такой активности в сборе информации. Как правило, это происходит именно перед подготовкой к удару", - добавила она.

Напомним, утром Гуменюк заявила, российские войска, вероятно, могут готовиться к новому массированному обстрелу Украины. Она считает, что следующая атака россиян может быть смешанного типа.

Также сообщалось, что на днях Генштаб ВСУ сообщал, что есть опасность нанесения ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на всей территории Украины.