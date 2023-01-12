Российские войска, вероятно, могут готовиться к новому массированному обстрелу Украины. Следующая атака россиян может быть смешанного типа.

Об этом сообщила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала "Киев".

"Вероятно, такая атака готовится. Потому что периодичность подготовки войск оккупантов как раз именно такая - это где-то 10-12 или 14 дней им нужно, чтобы переснарядиться после массированной атаки. Поскольку они, скажем, с этой практикой "подружились" и им она нравится, вполне вероятно, что они готовят повторение одной из таких атак", - отметила Гуменюк.

Она предположила, что новая атака РФ может быть смешанного типа - одновременно могут быть применены ракеты воздушного, морского базирования и дроны-камикадзе.

"По некоторым показателям запас ракет переходит критическую границу. Поэтому они могут применять смешанные практики", - добавила Гуменюк.

Напомним, на днях Генштаб ВСУ сообщал, что есть опасность нанесения ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на всей территории Украины.

Тем временем война в Украине продолжается уже 323-й день. "Страна" следит за новостями 12 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 322-го дня войны. Минобороны РФ выпустило заявление, что Соледар блокирован с юга и с севера. Генштаб ВСУ вечером сообщил, что бои продолжаются и россияне несут большие потери. В РФ сменили командующего российскими войсками в Украине, им стал начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Анджей Дуда заявил, что Польша передаст Украине роту немецких тяжелых танков Leopard.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.