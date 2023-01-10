В Донецкой области в первых числах января россияне массированно обстреливали газопроводы.

Об этом пишет "Нафтогаз" в сводке за 3-9 января.

По данным компании, обстрелами были повреждены газопроводы наземных и подземных сетей. Более 200 метров газопровода были сбиты с опор, в результате чего произошла его деформация.

Однако, по данным "Нафтогаза", несмотря на интенсивные атаки врага, в течение недели специалисты области смогли восстановить газообеспечение 15 тысяч абонентов.

"Со 2 по 9 января "Донецкоблгаз" возобновил доступ к голубому топливу 2 375 абонентам частного сектора. Активная работа продолжалась и продлится на этой неделе в многоквартирных домах. За первую неделю 2023 года газовики подключили 8 543 квартиры", - сообщает компания.

Ранее сообщалось, что недавно на магистральном газопроводе в Луганской области раздался взрыв и вспыхнул пожар.

Война в Украине продолжается уже 321-й день. "Страна" следит за новостями 10 января в своем онлайне.

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