Ночью 28 декабря россияне 8 раз обстреляли из "Ураганов", "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в своем телеграм-канале.

Атаковали россияне три громады - Никопольскую, Марганецкую и Червоногригоревскую.

Больше всего пострадала Червоногригорьевская громада. Там снаряды повредили десятки частных домов и хозяйственных построек, магазин, автомобиль, четыре газопровода и две линии электропередач. Разбиты 20 солнечных панелей.

Напомним, ночь на 26 декабря в Днепропетровской области была третья за полгода ночь без обстрелов. Вчера атаки возобновились и продолжились сегодняшней ночью.

Война в Украине продолжается уже 308-й день. "Страна" следит за новостями 28 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 307-го дня войны. Основные боевые действия в Украине по-прежнему сосредоточены вокруг Бахмута и Сватово. Под Кременную россияне перебрасывают крупные подкрепления, чтоб не допустить прорыва ВСУ.

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