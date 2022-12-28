Ночью россияне обстреляли Днепропетровщину. Повреждены дома, 20 солнечных панелей, ЛЭП, и газопровод. Фото
Ночью 28 декабря россияне 8 раз обстреляли из "Ураганов", "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в своем телеграм-канале.
Атаковали россияне три громады - Никопольскую, Марганецкую и Червоногригоревскую.
Больше всего пострадала Червоногригорьевская громада. Там снаряды повредили десятки частных домов и хозяйственных построек, магазин, автомобиль, четыре газопровода и две линии электропередач. Разбиты 20 солнечных панелей.
Напомним, ночь на 26 декабря в Днепропетровской области была третья за полгода ночь без обстрелов. Вчера атаки возобновились и продолжились сегодняшней ночью.
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