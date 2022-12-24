Войска РФ ночью обстреляли населенные пункты Днепропетровской области. Свыше 60 снарядов прилетело в Никопольский район. По Мировской, Марганецкой и Червоногригоровской громадам били из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в своем телеграм-канале.

По его словам, предварительно люди не пострадали.

"В Марганце повреждены гаражи и авто промышленного предприятия и имущество садового общества. В других громадах разбиты линии электропередач. Последствия ударов еще уточняются. В остальных районах ночь прошла тихо - без тревог и атак. И в эту минуту спокойно", - написал Резниченко.

Напомним, 20 декабря ночью россияне трижды обстреляли Днепропетровскую область, также повредив дома, газопроводы и ЛЭП.

"Страна" также писала, что 16 декабря Днепропетровская область была полностью обесточена из-за повреждений.

Тем временем война в Украине продолжается уже 304-й день. "Страна" следит за новостями 24 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 303-го дня войны. В The Wall Street Journal написали, что визиты Зеленского в США и Медведева в Пекин были совершены ради того, чтобы заручиться поддержкой перед возобновлением масштабных боевых действий. В Офисе президента сообщили, что удары РФ по украинской энергетике привели к падению реального производства на 70%. На фронте, по данным Генштаба, россияне продолжали наступать на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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