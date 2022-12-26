В Днепропетровской области была третья за полгода ночь без обстрелов
Минувшая ночь в Днепропетровской области - третья тихая ночь за 5,5 месяцев с тех пор, как россияне начали обстреливать Никопольский район.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в своем телеграм-канале.
При этом он призвал по сирене сразу же переходить в безопасные места и не терять бдительности.
Напомним, вчера войска РФ из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь.
А позавчера войска РФ ударили по Днепропетровской области из "Градов" и "Ураганов". Повреждены гаражи и авто, разбиты ЛЭП.
Война в Украине продолжается уже 306-й день. "Страна" следит за новостями 26 декабря в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 305-го дня войны. Россияне пытаются вести наступательные действия на трех направлениях - Лиманском, Бахмутском и Авдеевском и стремятся улучшить тактическое положение на Купянском направлении. Также они перебрасывают резервы на Бердянск и Мелитополь.
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