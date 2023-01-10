Во вторник, 10 января, в Украине идет уже 321-й день войны с РФ.

Подробнее о том, что происходило вчера, читайте в итогах за 9 января.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

10 января

08:14 Сегодня с ночи в Крыму закрыли для автомобилей Керченский мост. Его снова откроют в 15 часов по Киеву (в 16 по местному времени).

Причина - ремонтные работы. Ранее сообщалось, что в январе российские строители установят первые два пролета левой стороны автомобильной части моста, ведущей со стороны полуострова.

В последнее время перед Крымским мостом сильные пробки из-за досмотров автомобилей.

Мост, напомним, был взорван 8 октября едущей фурой, которую предварительно начинили взрывчаткой. Россия обвинила Украину, но Киев на себя официально ответственности не взял.

08:02 "Институт изучения войны" (США) подтверждает, что россияне ведут бои возле городской администрации Соледара (о чем вчера говорил куратор "Вагнера" Пригожин).

"Кадры, опубликованные 9 января, показывают интенсивные перестрелки из стрелкового оружия возле здания администрации Соледара", - говорится в утренней сводке организации со ссылкой на российские военные телеграм-каналы.

Также кадры с геолокацией украинских беспилотников, наносящих удары по российским позициям, подтверждают незначительное продвижение российских войск в районе Опытного (южнее Бахмута).

Отдельно "Институт" прокомментировал видео, поступающие из-под Кременной. К юго-западу от города "зафиксирована дуэль между российскими и украинскими танками возле Дибровы, что указывает на то, что украинские войска, вероятно, добились успехов в лесном массиве к западу от Кременной".

07:49 Губернатор Донецкой области публикует фото вчерашних вечерних ударов по Константиновке и Краматорску.

В Константиновке ракеты упали за пределами города – никто не пострадал. В Краматорске попали в дорогу на улице Олексы Тихого, сгорел легковой автомобиль. По предварительной информации, два человека, находившиеся в нем, погибли.

07:45 Главное из сводки Генштаба:

1. Россия за сутки нанесла 8 ракетных и 31 авиационный удар по Краматорску, Константиновке, Харькову, Херсону и Очакову.

ВСУ нанесли 21 авиаудар по скоплениям противника.

2. Отражены атаки противника в Луганской области (Краснопопвка, Белогоровка, Кузьмино под Кременной) и в Донецкой (Соледар, Белогоровка, Подгородное, Бахмут, Клещеевка, Курдюмовка, Водяное, Майорск, Марьинка, Победа).

07:15 Утренняя сводка Генштаба ВСУ: