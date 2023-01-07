В субботу, 7 января, на магистральном газопроводе в городе Лутугино, подконтрольном "ЛНР", раздался взрыв.

В "Луганскгаз" сообщили, что около 11 тысяч абонентов остались без газа.

Позже в "ЛНР" заявили, что произошла "разгерметизация магистрального газопровода диаметром 300 мм в Лутугинском районе".

Кроме того, на сайтах "республики" опубликовали фото горения на месте взрыва газопровода.

Ранее мы писали, что, по словам главы "Нафтогаза" Алексея Чернышова, в результате атак РФ в Украине повреждено более 350 газовых объектов.

Война в Украине продолжается уже 318-й день. "Страна" следит за новостями 7 января в своем онлайне.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.