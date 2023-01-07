В пятницу вечером, 6 января, возле поселка Счастье украинские партизаны уничтожили железнодорожное полотно на участке между Луганском и селом Лантратовка с помощью самодельного взрывного устройства.

Об этом сообщает в Telegram глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Рождественские "эльфы" работают. Луганские партизаны – сила", - говорится в сообщении.

По словам Гайдая, эта ветка железной дороги использовалась россиянами для транспортировки военной техники, личного состава и боеприпасов.

Кроме того, в обратном направлении Россия вывозила украинское зерно на территорию РФ.

Напомним, это не первая работа партизан на Луганщине. Так, в конце прошлого года на неподконтрольной части Луганской области в районе Луганской ТЭС они подожгли оборудование автоматизированного управления железной дорогой на участке Луганск-Лантратовка.

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