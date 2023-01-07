К временно оккупированному Сватову в Луганской области прибыло российское инженерно-саперное подразделение, чтобы изучить возможность взрыва дамбы местного водохранилища. Таким образом, враг рассчитывает замедлить продвижение Вооруженных сил Украины на этом участке фронта.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления Сил специальных операций.

При этом оккупанты планируют обвинить Украину в подрыве дамбы.

"Такие действия умышленно разрушают украинскую инфраструктуру и не имеют целесообразности, ведь не меняют положения сил на фронте. Россияне могут использовать подрыв дамбы для повода депортации местного населения", - говорится в сообщении.

Ранее глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что противник укрепил сватовское и кременное направление минными заграждениями, поэтому каждый метр продвижения "дается очень тяжело". Тем не менее ВСУ имеют успех на данном направлении фронта.