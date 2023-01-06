Противник укрепил сватовское и кременное направление минными заграждениями, поэтому каждый метр продвижения "дается очень тяжело".

Об этом заявил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Тем не менее ВСУ имеют успех на данном направлении фронта.

"Нам не стоит завышать ожидания от направления Сватово-Кременной, там действительно успех на стороне ВСУ, но дается каждый метр освобождения Луганской области очень тяжело", - заявил Гайдай.

По его словам, там "окопы, норы в лесопосадках и заминировано все".

Минных карт у противника нет, т.к. минировали как вручную, так и с помощью дистанционного минирования.

"Тяжело продвигаться, когда впереди сплошное заминированное поле со всех сторон", - заявил он.

Также РФ туда согнала "разноплановые части" - мобилизированных в РФ, мобилизированных в "ЛДНР", а также кадыровцы, СОБР, и мобилизированные заключенные.

Накануне Гайдай заявлял, что РФ стягивает войска к Кременной на фоне того, что российская группировка там начала "проседать".

Война в Украине продолжается уже 317-й день. "Страна" следит за новостями 6 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 316-го дня войны. Противник продолжает усилия по наступлению в Бахмуте. Севернее, в район Кременной, россияне перебрасывают дополнительный личный состав и технику. Продолжаются мощные обстрелы на запорожском направлении. Вчера Москва заявила о намерении объявить режим тишины по всей линии фронта на Рождество. В Евросоюзе назвали заявления России о перемирии "фальшивыми и лицемерными".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.