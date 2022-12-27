Сообщения о взятии ВСУ Кременной в Луганской области не соответствуют действительности.

Об этом сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович в программе Марка Фейгина.

"Залихватские сообщения о том, что мы вчера захватили Кременную, пока не оправдываются, но бои идут ближе к ней", – сказал он.

Ранее он рассказал, какие участки фронта на Донбассе россияне усиливают и атакуют.

Война в Украине продолжается уже 307-й день. "Страна" следит за новостями 27 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 306-го дня войны. Под удар снова попал военный аэродром РФ "Энгельс". В России заявили, что в результате погибли трое военных, а причиной назвали падение обломков сбитого БПЛА. В ВСУ вчера объяснили, что раздача повесток в общественных местах возобновилась потому, что по домашним адресам люди не открывают двери. А глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина вернет Крым комбинированным путем - военной силой и дипломатией.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.