Армия РФ обороняется на Херсонщине и наступает под Лиманом и Бахмутом. Вечерняя сводка Генштаба
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 26 декабря. Российские войска наступают на двух направлениях, еще на трех - пытаются улучшить тактическое положение, а обороняются под Херсоном и Новопавловкой.
Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.
Главное из заявлений командования:
- Россияне пытаются наступать на Бахмутском и Лиманском направлениях, на Купянском, Авдеевском и Запорожском – пытаются улучшить тактическое положение. На Новопавловском и Херсонском направлениях – обороняются.
- Армия РФ совершила 19 обстрелов из РСЗО.
- 24 декабря ВСУ нанесли удар по расположению россиян у Половинкино Старобельского района Луганской области. Их потери – до 150 военнослужащих убитыми и ранеными.
- 25 декабря в Херсонской области россияне потеряли до 50 военнослужащих убитыми и до 100 ранеными. Также уничтожены около 5 единиц военной техники разного типа.
- В Токмаке Запорожской области российские военные ужесточили административно-полицейские меры: выискивают проукраински настроенных граждан, проводят проверки личных ноутбуков, телефонов и обыскивают жилье.
- Авиация ВСУ в течение суток нанесла один удар по району сосредоточения армии РФ.
Война в Украине продолжается уже 306-й день. "Страна" следит за новостями 26 декабря в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 305-го дня войны. Россияне пытаются вести наступательные действия на трех направлениях - Лиманском, Бахмутском и Авдеевском и стремятся улучшить тактическое положение на Купянском направлении. Также они перебрасывают резервы на Бердянск и Мелитополь.
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