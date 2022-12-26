В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 26 декабря. Российские войска наступают на двух направлениях, еще на трех - пытаются улучшить тактическое положение, а обороняются под Херсоном и Новопавловкой.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

Россияне пытаются наступать на Бахмутском и Лиманском направлениях, на Купянском, Авдеевском и Запорожском – пытаются улучшить тактическое положение. На Новопавловском и Херсонском направлениях – обороняются. Армия РФ совершила 19 обстрелов из РСЗО. 24 декабря ВСУ нанесли удар по расположению россиян у Половинкино Старобельского района Луганской области. Их потери – до 150 военнослужащих убитыми и ранеными. 25 декабря в Херсонской области россияне потеряли до 50 военнослужащих убитыми и до 100 ранеными. Также уничтожены около 5 единиц военной техники разного типа. В Токмаке Запорожской области российские военные ужесточили административно-полицейские меры: выискивают проукраински настроенных граждан, проводят проверки личных ноутбуков, телефонов и обыскивают жилье. Авиация ВСУ в течение суток нанесла один удар по району сосредоточения армии РФ.

Война в Украине продолжается уже 306-й день. "Страна" следит за новостями 26 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 305-го дня войны. Россияне пытаются вести наступательные действия на трех направлениях - Лиманском, Бахмутском и Авдеевском и стремятся улучшить тактическое положение на Купянском направлении. Также они перебрасывают резервы на Бердянск и Мелитополь.

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