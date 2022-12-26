Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай опроверг вчерашние слухи о том, что украинские войска зашли в Кременную.

Об этом он сказал на брифинге 26 декабря.

"Сейчас много информации в СМИ о якобы освобождении Кременной или о заходе войск в Кременную - это не соответствуют действительности. Но боевые действия идут недалеко от Кременной и российское военное командование определенного звена, которое находилось в Кременной, уже перемещено в Рубежное", - заявил он.

Напомним, вчера ближе к ночи в украинских телеграм-каналах, близких к Офису президента заявили о значительном продвижении украинских войск на линии Сватово-Кременная. Утверждалось, что Кременная уже практически взята, а из Сватово россияне начали отступление. Российские же телеграм-каналы это опровергали и утверждали, что на данном направлении наступает армия РФ.

В утренней сводке Генштаба ВСУ о наступлении в районе Кременной ничего не сообщалось.

2 декабря губернатор Луганской области заявлял о том, что украинские войска подошли к Кременной.

Тем временем война в Украине продолжается уже 306-й день. "Страна" следит за новостями 26 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 305-го дня войны. Россияне пытаются вести наступательные действия на трех направлениях - Лиманском, Бахмутском и Авдеевском и стремятся улучшить тактическое положение на Купянском направлении. Также они перебрасывают резервы на Бердянск и Мелитополь.

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