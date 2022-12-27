Основные усилия россияне сейчас прикладывают на участке между Бахмутом и Соледаром.

Об этом сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович в программе Марка Фейгина.

"Там они сейчас сосредотачивают силы. Непосредственно на Бахмутском направлении они слегка откатили и перегруппировываются. Хотя бои каждый день, но чуть менее интенсивные. Это на Бахмутском. На Соледарском по-прежнему серьезные", - рассказал он.

Ранее российские телеграм-каналы утверждали, что "вагнеровцы" взяли опорный пункт ВСУ в Бахмутском к югу от Соледара. Украина этого не подтверждала. Но судя по тому, что говорит Арестович, россияне атакуют как раз в этом направлении.

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