Ход военных действий в Украине этой зимой определит ряд факторов. Среди них: погода, ситуация в Бахмуте, российское наступление, события вне Украины. При этом переговоры о мире, пока кажутся далекими.

Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

Издание выделяет шесть факторов, которые могут определить ход войны:

1. Погода

По данным издания, в Украине по-прежнему распутица, и даже танкам трудно передвигаться. Конфликт может усилиться, когда почва затвердеет. И, хотя морозы могут пойти на пользу ВСУ на передовой, украинцам в тылу станет намного тяжелее - учитывая проблемы с энергетикой.

2. Ситуация в Бахмуте

Также издание пишет, что российские попытки захватить Бахмут приобрели "психологическое значение". Проигрыш позволил бы украинским силам отступить на более высокие и защищенные позиции, но с пропагандисткой точки зрения это было бы истолковано как победы Москвы.

3. Украинские наступления

Большинство военных аналитиков считают, что Украина сохраняет большую часть стратегической инициативы в войне после того, как осенью вернула себе значительные участки территории, удерживаемой Россией. Они считают, что Украина захочет продолжить наступление зимой и, если возможно, отбросить российские войска еще дальше, пишет WSJ.

Военные аналитики отмечают два очевидных направления украинских наступлений. Первая будет нацелена на линию между городами Сватово и Кременная в Луганской области, к которой примыкает важная трасса Р-66. Вторая будет нацелена на города Мелитополь и Бердянск в Запорожской области. Достижение этой цели отрезало бы ключевые линии снабжения и сообщения между Россией и Крымом.

4. Российская оборона

Одно из преимуществ для России от потери захваченных территорий в течение осени состоит в том, что теперь она должна защищать гораздо более короткий участок фронта, говорится в статье. По украинским оценкам, фронт сократился с примерно 1100 км до ориентировочно 885 км, из которых около 386 км составляют речные преграды. И вероятные направления атаки Украины очевидны и для россиян.

"Нынешняя цель России, за исключением Бахмута и нескольких других районов, сводится к тому, чтобы не проиграть", - цитирует издание мнение военных аналитиков.

Майкл Кларк , приглашенный профессор оборонных исследований в Королевском колледже Лондона, сказал, что Россия, похоже, "надеется на то, что что-то произойдет", например, снизится поддержка Украины Западом в холодную зиму или ослабится поддержка США по мере роста влияния республиканцев.

5. Наступление РФ

Газета напоминает, что высокопоставленные украинские чиновники недавно заявили, что Россия готовится к новым большим наступлениям в Украине в начале следующего года. По их словам, это может включать новое наступление с территории Беларуси в сторону Киева.

Западные аналитики скептически относятся к тому, что российским резервистам удастся добиться того, чего раньше в этом году не удалось сделать гораздо более боеспособным и подготовленным войскам. Военные аналитики считают, что предупреждения о возможном новом наступлении РФ могут быть направлены на то, чтобы, во-первых, нивелировать самоуспокоенность по поводу некомпетентности, до сих пор демонстрируемой российскими военными, а во-вторых — для давления на западных партнеров Украины, чтобы они продолжали снабжать Киев оружием и боеприпасами, говорится в материале.

6. События за пределами Украины

"Если Путин и надеется, что поддержка Запада пошатнется, этого еще не произошло. Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон в этом месяце демонстрирует, что Америка по-прежнему поддерживает Украину. До сих пор поддержка со стороны европейских правительств, по-видимому, сохранялась, даже когда экономика слабела под тяжестью высоких цен на энергоносители", - говорится в статье.

Кроме того, издание обращает внимание, что некоторые западные и не только лидеры продолжат говорить об условиях для установления мира. Но мирные переговоры кажутся далекими, так как президент Украины Владимир Зеленский говорит, что цель Украины – возвращение всей территории, утраченной с 2014 года.

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