Возобновление крупномасштабного российского вторжения из Беларуси этой зимой маловероятно, но к этой возможности следует относиться серьезно.

Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW).

По данным американских аналитиков, Москва предпринимает какую-то военную активность в Беларуси по крайней мере с октября 2022 года. Это может быть российской информационной операцией отвлечения (как заявил ранее глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов, - Ред.).

Но, по заключению ISW, имеющиеся в настоящее время показатели двойственны: некоторые данные о наращивании российского присутствия в Беларуси "похожи на подготовку к новому наступлению".

При этом "серьезных свидетельств того, что Москва активно готовит ударную группировку в Беларуси, по-прежнему нет. Но беспокойство по поводу возможности того, что Путин захочет использовать это направление, не является пустой фантазией отдельных украинских лиц", резюмирует ISW.

Напомним, еще 16 декабря американский Институт изучения войны писал, что российские силы могут создавать условия для нападения из Беларуси, однако российское вторжение из Беларуси не является неизбежным.

В целом эксперты организации считают крайне маловероятным, что российские войска смогут взять Киев в случае наступления из Беларуси или что они будут более успешными в нападении на север Украины зимой 2023 года, чем в феврале 2022 года.