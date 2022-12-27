Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в понедельник, 27 декабря.

Основное в вечернем обращении президента:

Сообщил о новом заседании Ставки ВГК, где обсуждали ситуацию на Донбассе и конкретно в Бахмуте и Кременной. Заслушали командующих, обсудили ситуацию с боеприпасами. Рассказал о телефонном разговоре с премьером Италии, которая сообщила, что обсуждается передача ПВО Украине. Сообщил о совещании по банковскому сектору и сохранению стабильности финансовой системы. Пообещал в ближайшее время представить ежегодное послание к парламенту.

Война в Украине продолжается уже 307-й день. "Страна" следит за новостями 27 декабря в своем онлайне.

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