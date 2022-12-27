Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 27 декабря, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.

Участники заслушали доклады главнокомандующего ВСУ и командующих войсками оперативных направлений о ситуации на фронте, обсудили реализацию предыдущих решений Ставки по отдельным участкам, в частности вблизи населенных пунктов Бахмут и Кременная, говорится в сообщении на сайте президента.

Также среди обсуждаемых вопросов:

Вопрос обеспечения сил обороны необходимым оружием и оборудованием;

Актуализация плана действий сил обороны на следующий год.

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