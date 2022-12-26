Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, который по данным Bloomberg, отказался от ежегодной встречи с Путиным. Одной из тем обсуждений стала украинская "формула мира".

Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Зеленского.

"Провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Пожелал результативного председательства в G20. Именно на этой площадке я объявил о "формуле мира" и теперь рассчитываю на участие Индии в ее реализации. Поблагодарил за гуманитарную помощь и поддержку в ООН", - подчеркнул Зеленский.

Как писала "Страна", премьер-министр Индии в сентябре напоминал Путину, что сейчас не время для войны.

По данным издания Politico, Запад пытается с помощью Индии и Китая отговорить Путина от применения ядерного оружия.

Тем временем война в Украине продолжается уже 306-й день. "Страна" следит за новостями 26 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 305-го дня войны. Россияне пытаются вести наступательные действия на трех направлениях - Лиманском, Бахмутском и Авдеевском и стремятся улучшить тактическое положение на Купянском направлении. Также они перебрасывают резервы на Бердянск и Мелитополь.

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