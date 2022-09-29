Запад на фоне угроз России применить ядерное оружие активизировал усилия для того, чтобы привлечь к давлению на президента РФ Владимира Путина по этому вопросу страны в Тихоокеанском регионе, в частности в Индию и Китай.

Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, Запад пытается объединить больше стран и подать Путину четкий сигнал о том, что применение ядерного оружия повлечет очень жесткий экономический и дипломатический ответ даже от тех стран, которые Россия считает дружественными. В администрации американского президента Джо Байдена и экспертных кругах считают, что особенно важно задействовать Индию и Китай.

Представитель Госдепа, рассказал, что американские дипломаты уже работают со странами Тихоокеанского региона, призывая их давить на президента РФ и убеждать его отказаться от идеи о ядерном оружии. Собеседник издания рассказал, что разговоры велись с рядом стран, "как союзников, партнеров, так и наоборот".

Чиновники США считают, что весомым аргументом для Путина будет позиция главы Китая Си Цзиньпина и премьера Индии Нарендры Моди.

Напомним, американские аналитики оценили угрозу ядерного удара по Украине и заявили, что Путин не блефует.

Также сообщалось, что спецслужбы США активизировали наблюдение за российскими военными, чтобы не пропустить ядерный удар по Украине.