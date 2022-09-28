Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в отличие от президента президента Украины Владимира Зеленского, предлагающего миру не поддаваться на ядерный шантаж, напротив, призывает серьезно относиться к заявлениям президента РФ Владимира Путина.

Об этом пишет немецкая газета Suddeutsche Zeitung.

"Она и раньше говорила, что к словам российского президента нужно отнестись серьезно. И теперь она явно имела в виду недавние ядерные угрозы Путина", - пишет газета Suddeutsche Zeitung.

Далее приводятся и слова самой Меркель.

"Относиться к словам серьезно, не отмахиваться от них с самого начала, мол, это всего лишь блеф, но относиться к ним серьезно, это ни в коем случае не признак слабости или умиротворения, а признак политической мудрости", - сказала она на церемонии открытия Фонда федерального канцлера Гельмута Коля.

Напомним, ранее сообщалось, что в Белом доме допустили, что РФ может применить ядерное оружие, и назвали возможные точки удара.

Также сообщалось, что у Вашингтона есть план на случай применения Россией ядерного оружия.

Вместе с тем ранее американские ученые рассказали, сколько ядерного оружия есть в РФ и какими будут последствия его применения.