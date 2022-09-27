У России 4 477 развернутых и резервных ядерных боеголовок. Около 1900 из них являются "нестратегическими" - также известными как тактическое ядерное оружие.

Об этом говорится в материале CNN.

По данным данным Федерации американских ученых, тактические боеголовки предназначены для использования на ограниченном поле боя, например, для уничтожения колонны танков или боевой группы авианосца.

Эти боеголовки с взрывной мощностью от 10 до 100 килотонн также называют "малой мощностью".

Для сравнения - самые мощные российские "стратегические" ядерные боеголовки имеют взрывную мощность от 500 до 800 килотонн и предназначены для уничтожения целых городов или сразу нескольких.

Впрочем, "низкая мощность" тактического оружия не должна вводить в заблуждение: 10-100 килотонн достаточно, чтобы вызвать серьезные разрушения - как в 1945 году, когда США сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки в Японии.

Те бомбы были эквивалентны примерно 15 и 21 килотоннам - то есть как раз в пределах тактического ядерного оружия России.

Первые взрывы в Хиросиме и Нагасаки мгновенно убили около 70 000 и 35 000 человек, а еще десятки тысяч позже умерли от радиации.

Считается, что российский запас ТЯО создавался под применение против командных центров и авиабаз Европе, что может ограничить число жертв среди гражданского населения в прилегающих районах.

Но это если бомбы будут сброшены на сугубо военный объект, удаленный от крупных населенных пунктов.

При этом, моделирование таких ударов показывает, что они быстро хаотизируют любой военный конфликт и выводят его на глобальный уровень эскалации.

Напомним, накануне американские ученые проанализировали, что произойдет в случае применения Россией тактического ядерного оружия.

Подробнее о вопросе ядерного оружия мы писали в отдельном материале.