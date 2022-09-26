Применение Россией тактического ядерного оружия может иметь серьезные последствия. Американские военные учения указывают на то, что конфликт с применением такого вооружения быстро выйдет из-под контроля.

Об этом сообщает CNN.

Проведенное Принстонским университетом моделирование американо-российского конфликта, который начинается с применения тактического ядерного оружия, предсказывает быструю эскалацию, в результате которой погибнут и будут ранены более 90 миллионов человек.

Как отмечает американский "Союз обеспокоенных ученых", первоначально предполагалось, что использование тактического ядерного оружия может дать лидерам возможность нанести решающий удар, который мог бы предотвратить поражение, не прибегая к использованию их самого мощного ядерного оружия, которое после контратаки привело бы к уничтожению цивилизации. Однако ученые считают, что такое мышление является "ошибочным и опасным".

"Тактическое ядерное оружие вносит большую двусмысленность, повышая вероятность того, что страна может подумать, что ей сойдет с рук ограниченная атака", - заявляют они.

В ответ на заявления Путина о ядерном оружии на прошлой неделе Международная кампания за отмену ядерного оружия (ICAN) заявила, что Европа 2022 года является гораздо более опасным местом для применения ядерного оружия, чем Япония 1945 года, население которой было меньше и которая была относительно изолированной.

Сегодня в Европе "один ядерный взрыв, вероятно, унесет жизни сотен тысяч мирных жителей и ранит гораздо больше людей; радиоактивные осадки могут загрязнить большие территории в нескольких странах", - считают в ICAN.

"Экстренные службы не смогут эффективно реагировать, а повсеместная паника вызовет массовые перемещения людей и серьезный экономический спад. Многократные взрывы, конечно, будут намного хуже", - заявляют в организации.

Напомним, ранее Блинкен заявил, что у Вашингтона есть план на случай применения Россией ядерного оружия.

Также сообщалось, что Зеленский считает, что Путин не блефует, когда говорит о возможном применении ядерного оружия.