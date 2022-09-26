Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у Вашингтона есть план на случай применения Россией ядерного оружия.

Об этом он сказал в интервью CBS.

Блинкен заявил, что у России есть определенное количество ответственных за ядерное оружие лиц, но неизвестно, скажут ли они президенту страны Владимиру Путину "нет", если он решит применить ядерное оружие.

"Это ахиллесова пята автократий где бы то ни было. Обычно нет никого, кто был бы готов сказать правду власти. И я думаю, что это одна из причин, по которой Россия попала в такую передрягу", - заявил он.

Блинкен также назвал "безответственными" слова Путина о том, что Россия готова защищать себя в случае необходимости ядерным оружием.

Он рассказал, что Вашингтон донес Москве "публично и в частном порядке" свою обеспокоенность по поводу этих заявлений.

"Очень важно, чтобы Москва услышала от нас и узнала от нас, что последствия будут ужасающими. И мы очень ясно дали это понять", - подчеркнул Блинкен.

Глава Госдепа отметил, что у США есть план "по предотвращению Третьей мировой войны", но отказался раскрыть его подробности.

Ранее помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Россия уже получила "жесткое предупреждение" от его страны "на очень высоком уровне". Но что это за предупреждение не пояснил.

Напомним, президент РФ Владимир Путин дал понять, что Россия может применить ядерное оружие в случае угрозы территориальной целостности страны.

Также сообщалось, что Зеленский считает, что Путин не блефует, когда говорит о возможном применении ядерного оружия.