Советник главы ОПУ Михаил Подоляк призвал ядерные державы предупредить президента РФ Владимира Путина о возможности ядерного удара по территории РФ. Причём, как выходит из слов Подоляка, превентивного.

Об этом он сказал в интервью The Guardian.

"Другие ядерные государства должны очень твердо заявить, что, как только Россия хотя бы подумает о нанесении ядерных ударов по чужой территории – в данном случае по территории Украины – последуют быстрые ответные ядерные удары, чтобы уничтожить ядерные пусковые установки в России", - обрисовал перспективу Подоляк.

Также в своем Twitter он прокомментировал выступление в ООН министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

"Завуалированные угрозы ядерным оружием с трибуны ООН от члена Совбеза ООН - большей насмешки над глобальными институциями трудно и представить", - написал советник Ермака.

По словам Подоляка, ядерные угрозы РФ - это проблема не Украины, а всего мира.

"Члены Ядерного клуба должны очертить России последствия. "Ящик Пандоры" должен быть закрыт", - пишет Подоляк.

Напомним, что на вчерашней пресс-конференции в ООН Лавров дал понять, что на захваченные регионы Украины будут распространяться гарантии защиты ядерным оружием.

За несколько часов до этих слов замглавы МИД РФ Сергей Рябков утверждал, что "Россия никому не угрожает ядерным оружием".

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Также мы подводили итоги 213-го дня войны. Россия начала применять массово дроны "Шахид-136" и "Мохаджер-6 - не подтверждая при этом, что они иранские. На Донбассе продолжаются боевые действия. По сообщению Генштаба, за сутки ВСУ отбили атаки в районах Спорного, Бахмутского, Соледара, Отрадовки, Курдюмовки, Зайцево, Майорска, Каменки, Авдеевки и Опытного.

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