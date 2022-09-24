Европейский Союз должен серьезно отнестись к угрозам президента РФ Владимира Путина применить ядерное оружие в конфликте в Украине и выходить на "дипломатическое решение". Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель в интервью ВВС.

По мнению дипломата, война достигла "опасного момента".

"Потому что российская армия загнана в угол, а реакция Путина - угроза применения ядерного оружия - очень плохая", - объяснил Боррелль. Отсюда он сделал вывод о необходимости достичь "дипломатического решения", но с одним непременным условием: оно должно сохранить "суверенитет и территориальную целостность Украины".

"Иначе мы можем закончить войну, но мира у нас не будет, а будет другая война", - сказал Боррель.

"Когда люди говорят, что это не блеф, вы должны воспринимать их всерьез", - добавил он, имея в виду угрозу Путина применить ядерное оружие.

Ранее американский военный назвал прямой ядерный конфликт США с Россией или Китаем реально возможным.

Впрочем, американский Институт изучения войны считает, что ядерные угрозы Путина были адресованы Западу, а не Украине.

Тем временем война в Украине продолжается уже 213-й день. "Страна" следит за происходящим 24 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 212-го дня войны. Советник Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что ВСУ готовятся к освобождению населенных пунктов на Лиманском направлении. РФ стала активнее применять иранские беспилотники в Украине. Вчера этими дронами атаковали Одессу. Также в пятницу начались "референдумы" на захваченных территориях Украины. Они продлятся до 27 сентября. В Офисе президента Украины их назвали "пропагандистским шоу для Z-мобилизации".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.