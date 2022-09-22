Американский военный назвал прямой ядерный конфликт США с Россией или Китаем реально возможным
Возможность прямого ядерного конфликта США с Россией или Китаем является реальной.
Об этом заявил глава Стратегического командования США Чарльз Ричард, сообщает официальный сайт Пентагона.
Другие тезисы из выступления Ричарда на конференции Ассоциации воздушных и космических сил 2022 года по воздуху, космосу и кибербезопасности:
- Россия и Китай могут достичь любого уровня насилия в любой точке мира. Соединенные Штаты уже давно не сталкивались с такими врагами.
- Поскольку угроза со стороны Китая продолжает расти, нам необходимо реализовать очень хорошую стратегию против нее.
- Мы не знаем, чем это закончится, поскольку угроза со стороны России также продолжает расти.
Ранее "Страна" подробно разбирала, готова ли Россия применить ядерное оружие в Украине.
Между тем война в Украине продолжается уже 211-й день. "Страна" следит за происходящим 22 сентября в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 210-го дня войны. Вчера Путин объявил в РФ частичную мобилизацию. Заявлено, что призвать хотят 300 тысяч резервистов. В Украине и на Западе это решение оценили как признание Путиным провала своих планов и поражений на фронте. Также Путин заявил, что РФ намерена принять в свой состав украинские территории после "референдумов". А участник российской переговорной группы Слуцкий заявил, что после их проведения "ни о каких переговорах с Украиной не может быть и речи".
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Более подробно о том, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".