Возможность прямого ядерного конфликта США с Россией или Китаем является реальной.

Об этом заявил глава Стратегического командования США Чарльз Ричард, сообщает официальный сайт Пентагона.

Другие тезисы из выступления Ричарда на конференции Ассоциации воздушных и космических сил 2022 года по воздуху, космосу и кибербезопасности:

Россия и Китай могут достичь любого уровня насилия в любой точке мира. Соединенные Штаты уже давно не сталкивались с такими врагами.

Поскольку угроза со стороны Китая продолжает расти, нам необходимо реализовать очень хорошую стратегию против нее.

Мы не знаем, чем это закончится, поскольку угроза со стороны России также продолжает расти.

Ранее "Страна" подробно разбирала, готова ли Россия применить ядерное оружие в Украине.

Между тем война в Украине продолжается уже 211-й день. "Страна" следит за происходящим 22 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 210-го дня войны. Вчера Путин объявил в РФ частичную мобилизацию. Заявлено, что призвать хотят 300 тысяч резервистов. В Украине и на Западе это решение оценили как признание Путиным провала своих планов и поражений на фронте. Также Путин заявил, что РФ намерена принять в свой состав украинские территории после "референдумов". А участник российской переговорной группы Слуцкий заявил, что после их проведения "ни о каких переговорах с Украиной не может быть и речи".

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Более подробно о том, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" и мобилизация в России, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".