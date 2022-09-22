Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев угрожает применить ядерное оружие для "защиты" захваченных в Украине территорий после того как их "присоединят" к России по итогам "референдумов".

Об этом написал Медведев в своем телеграм-канале, комментируя "результаты решений верховного главнокомандующего".

"Россия объявила, что для такой защиты могут быть использованы не только мобилизационные возможности, но и любое российское оружие, включая стратегическое ядерное и оружие на новых принципах", - сказал он.

Медведев также пригрозил ударом гиперзвуковыми ракетами бывшему командующему американскими войсками в Европе Бену Ходжесу, который заявлял, что если РФ применит ядерное оружие против Украины, то США нанесет удар по Черноморскому флоту РФ.

"Поэтому разным отставным идиотам с генеральскими лампасами не надо пугать нас разговорами про удар НАТО по Крыму. Гиперзвук гарантированно способен достигнуть целей в Европе и США гораздо быстрее", - заявил Медведев.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам и объявил частичную мобилизацию. После его выступления российские телеканалы показали интервью с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, который рассказал о планах призвать 300 тысяч резервистов.

Также в своем речи Путин дал понять, что Россия может применить ядерное оружие.

Ранее мы разбирались, как будут развиваться события после вчерашних решений Кремля.