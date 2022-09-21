Президент ФР Владимир Путин в своем телеобращении объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующий указ уже подписан, и мобилизационные мероприятия начнутся сегодня же, 21 сентября.

"Для защиты нашей Родины, ее территориальной целостности, считаю необходимым поддержать предложение минобороны РФ о проведении частичной мобилизации", - сказал Путин.

Под нее подпадают "граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт", - заявил Путин.

Перед отправкой в военные части военные будут проходить дополнительное обучение с учетом опыта "спецоперации".

"Все призванные на службу будут получать все выплаты, положенные контрактникам", - сказал Путин.

Также в мобилизационный режим переводится гособоронзаказ.

Путин заявил, что РФ противостоит "всей военной машине коллективного запада".

Путин заявил, что главная цель "спецоперации" - "освобождение Донбасса". По его словам, "ЛНР освобождена полностью, ДНР - частично".

Также президент РФ поручил обеспечить безопасность "референдумов" в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях и заявил, что это "исторические земли Новороссии".

"Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей", - заявил президент РФ.

Путин даёт понять, что Россия может применить ядерное оружие:

"При угрозе своей территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства, это не блеф".

Отметим, что после "референдумов" Россия будет считать «своей» территорией и захваченные украинские регионы.

На сайте Кремля уже появился полный текст указа Путина о частичной мобилизации в России.

А российские телеграм-каналы публикуют инфографику, кого будут призывать в рамках частичной мобилизации.

Сразу после выступления Путина российские телеканалы показали интервью с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Он заявил, что "Россия воюет с коллективным Западом", поскольку прежнее советское оружие у самой Украины "давно закончилось" и она воюет оружием Запада.

Говорит, что на начальном этапе войны численность ВСУ составляла порядка 200 тысяч, с тех пор Украина смогла мобилизовать порядка 300 тысяч человек, а потери составили порядка 60 тысяч военных убитыми и около 40 тысяч раненными.

Россия потеряла, по его утверждению, 5937 человек.

По его словам, в Киеве находится "западное командование". Сейчас в Украине около тысячи западных инструкторов и "наемников".

Около 70 военных и более 200 гражданских спутников — вся натовская группировка — работают в интересах Украины.

Шойгу заявил, что мобилизации в России не подлежат студенты, а призывники-срочники "продолжат служить на территории Российской Федерации". То есть обещает их на войну в Украину не отправлять.

По его словам, мобилизационный ресурс в России - около 20 миллионов человек.

Шойгу заявил, что 1000-километровую линию фронта "надо закреплять", для чего проводится частичная мобилизация.

Россия планирует призвать 300 тысяч резервистов, заявил министр обороны Шойгу.

Война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".